В Самаре начата доследственная проверка по факту травмирования детей на детской площадке

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5 сентября 2023 года в социальных медиа размещена информация о травмировании детей на детской площадке в Октябрьском районе города Самары. Отмечается, что травмирование детей стало возможным из-за того, что игровая зона детской площадки не соответствует требованиям безопасности.

По данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК России по Самарской области начата доследственная проверка. Все обстоятельства происшествия выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет СУ СК.