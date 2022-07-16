В Самаре на Волге чуть не утонул мужчина, катавшийся на кайтсерфере

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15 июля спасатели Поисково-спасательного подразделения «Первомайская» доставили до берега мужчину 1980 года рождения, катающегося на кайтсерфере. На реке Волга напротив Маяковского спуска у него сложился парашют, а стропы намотались на ногу. Сильное течение относило спортсмена дальше от берега. В 20.30 по звонку от очевидцев к месту происшествия отправились спасатели на спасательном катере. В 20.50 кайтсерфера подняли с воды и доставили до берега. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, сообщает ПСС по Самарской области.