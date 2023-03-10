В Самаре на Вилоновской водитель сбил женщину

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9 марта на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в Железнодорожном районе г. Самара в 15:08. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai Solaris», двигаясь по ул. Агибалова в направлении ул. Вилоновская, у дома 123 по ул. Вилоновской не уступил дорогу пешеходу-женщине 1955 года рождения, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля на разрешающий сигнал светофора. С места ДТП пешеход госпитализирована в медицинское учреждение.