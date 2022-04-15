В Самаре на улице Фрунзе кашеринговый автомобиль протаранил два столба

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В четверг, 14 апреля на улице Фрунзе кашеринговый автомобиль протаранил два столба. По предварительной информации, 26-летний водитель Volkswagen Polo двигался по улице Фрунзе. В районе дома № 25 он превысил скоростной режим и допустил наезд на столб.

На месте происшествия работала бригада скорой помощи, приехали пожарные. Водитель сильно пострадал, но к моменту приезда врачей был живой, даже в сознании. Ему сильно зажало ноги. Спасатели с помощью специальных инструментов разжимали детали машины. Мужчину госпитализировали.

Очевидцы рассказывают, что машина ехала на очень высокой скорости — более 100 км в час. Однако более точные данные удастся установить во время экспертизы, сообщает ГТРК Самара.

Фото: Андрей Гасников