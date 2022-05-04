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В Самаре на ул. Стара-Загора сгорел пассажирский автобус
В Самаре на ул. Стара-Загора сгорел пассажирский автобус
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В Самаре на ул. Стара-Загора сгорел пассажирский автобус

4 мая 2022 18:15
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В Самаре на ул. Стара-Загора сгорел пассажирский автобус

В редакцию НИА Самара поступило сообщение и фото от очевидца о пожаре в пассажирском автобусе сегодня, 4 мая, на ул. Стара-Загора. По сообщению, салон выгорел полностью.

Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, сигнал о возгорании автобуса "МАЗ" поступило в 16 часов 54 минуты, по адресу: Советский район, улица Стара-Загора, дом 41. По данным спасателей, в пассажирском транспорте маршрута №23 находились 25 человек. Все они своевременно покинули салон, пострадавших и погибших нет, пишет ГТРК Самара.

В тушении пламени принимали участие 7 человек и 2 единицы спецтехники. Полностью ликвидировать ЧП пожарным удалось в 17.05. 

Сейчас устанавливают причины ЧП.

Фото по теме
Теги: Пожар

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