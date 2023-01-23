В Самаре на трамвайных путях столкнулись две легковушки

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22 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 13:00 час. в Советском районе г. Самара. 63-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Chery Tiggo», двигался по ул. Аэродромной в направлении ул. Энтузиастов. В пути следования, напротив д. № 50, при осуществлении разворота, не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем «Toyota Camry» под управлением 29-летнего водителя, который следовал в попутном направлении по трамвайным путям. С места происшествия госпитализирована 30-летняя женщина-пассажир автомобиля «Toyota Camry». 3х-летний пассажир автомобиля «Toyota Camry» доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение.