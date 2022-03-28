В Самаре на Ново-Вокзальной водитель сбил женщину

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27 марта на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 21:40 в Промышленном районе Самары. Водитель 1991 года рождения (с марта 2021 года к административной ответственности привлекался 7 раз), управляя автомобилем «Nissan Tiida», следовал по ул. Ново-Вокзальной. Напротив дома №122 водитель совершил наезд на женщину-пешехода 1957 года рождения, которая перебегала проезжую часть к месту остановки трамвая, в отсутствие трамвая на нем, справа налево по ходу движения автомобиля. Женщина-пешеход госпитализирована.