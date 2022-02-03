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В Самаре на Московском шоссе во время снегопада столкнулись 6 автомобилей

3 февраля 2022 22:13
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Признаков опьянения ни у одного водителя обнаружено не было, никто не пострадал.

Во время снегопада 3 февраля в Самаре произошло массовое ДТП. Днём на Московском шоссе столкнулись 6 автомобилей, передает sova.info со ссылкой на ГУ МВД СО.

На фотографиях, предоставленных ГУ МВД России по Самарской области, видно, что авария произошла недалеко от пересечения с улицей Революционной. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, оформили документы и освободили проезжую часть.

Признаков опьянения ни у одного водителя обнаружено не было, никто не пострадал.

В ведомстве сообщили, что виновником произошедшего, предположительно, является водитель "Тойоты", который не выдержал дистанцию со впереди едущим автомобилем.

 

 Фото: ГУ МВД России по Самарской области/СОВА

Теги: ДТП Самара

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