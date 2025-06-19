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В Самаре на Мехзаводе под асфальт провалилась машина

19 июня 2025 12:56
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В Самаре на Мехзаводе под асфальт провалилась машина

В Самаре на Мехзаводе случилось происшествие с автомобилем. Фото утром в четверг, 19 июня, стали активно разлетаться по соцсетям.

«Поселок Мехзавод, автомобиль провалился в промоину из-за прорыва трубопровода. Все, кто мог, вытаскивали машину. Улица Донская, между 6-м и 7-м кварталами», — сообщили очевидцы в группе «ВКонтакте» с названием «Честная Самара».

Инцидент произошел накануне.

«На 19 июня запланированы работы по устранению технологического отказа на водопроводной линии диаметром 150 мм. Сама утечка уже отключена вечером. Машина провалилась вчера. Стала ли утечка причиной провала, или дефект был ранее, пока неизвестно. Специалисты будут разбираться», — пишет 63.RU со ссылкой на «РКС-Самара».

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