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В Самаре на Димитрова произошел хлопок газа

2 ноября 2024 23:06
93
В Самаре на Димитрова произошел хлопок газа

Инцидент произошел в субботу, 2 ноября.

— Около 8 часов утра появилась информация о возгорании в квартире многоэтажного дома на улице Георгия Димитрова. Пожар площадью 4 квадратных метра был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Из дома в целях безопасности эвакуированы 15 человек. Пострадала 75-летняя женщина. Повреждены оконные конструкции в квартире и в подъезде, с 7 по 9 этаж. Предварительная причина возгорания — вспышка газовоздушной смеси, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Первыми об инциденте рассказали следователи, затем о происшествии дали информацию представители прокуратуры. И в том, и в другом ведомстве о возгорании не сообщали. Правоохранители проводят доследственную проверку, а сотрудники прокуратуры проверят исполнения законодательства в сфере газоснабжения. И дадут оценку действиям ответственных должностных лиц, пишет 63.ру. 

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