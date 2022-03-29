В Самаре на девочку упала наледь с крыши

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В Самарской области по факту травмирования ребенка 2014 года рождения в результате падения снежной наледи с крыши многоквартирного дома возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 26 марта 2022 года в вечернее время в одно из медицинских учреждений города с многочисленными травмами была доставлена малолетняя девочка. Следователями следственного отдела было установлено, что травму малолетняя получила в результате падения снежной наледи с крыши многоквартирного дома, расположенного по улице Стара-Загора в Промышленном районе города Самары. В настоящее время ребенок находится в больнице, ей оказывается необходимая помощь.

Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц обслуживающей организации, ответственных за своевременное выполнение работ по очистке кровель от снега и наледи.

Следственное управление обращает внимание, что необеспечение организациями ЖКХ и региональными органами власти своевременной очистки крыш зданий, а также ограничения прохода в опасных зонах влечет уголовную ответственность в случае наступления последствий для граждан и призывает граждан соблюдать меры предосторожности, сообщает СУ СК.