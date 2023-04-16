В Самаре на 9-й Просеке загорелся дом на площади 250 кв. метров

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На 9-й Просеке в Самаре вспыхнул дом. В МЧС сообщают, что площадь пожара ориентировочно 250 квадратных метров.

Возгорание произошло в воскресенье, 16 апреля, в 11:44. Загорелся дом № 7а на 13-й линии Барбошиной поляны.



На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС и установили, что, кроме жилого помещения, горят и надворные постройки. Огонь успел охватить 250 кв. метров. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова.



Информации о пострадавших и о причинах возгорания пока нет. Подробности уточняются, пишет Сова.