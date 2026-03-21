В Самаре мужчина подозревается в применении насилия к сотруднику ДПС

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Самарской области.

По версии следствия, 19 марта 2026 года в Кировском районе сотрудники правоохранительных органов пытались задержать мужчину, который ранее скрывался от следствия по делу о мошенничестве. Во время задержания он оказал сопротивление.

Как установлено, находясь за рулём автомобиля, подозреваемый начал движение и врезался в дерево. В этот момент рядом находился сотрудник ДПС, который получил телесные повреждения, пишет samaraonline24.ru.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Подозреваемый задержан. В рамках уголовного дела назначены экспертизы, продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.