Самарцам грозят штрафы за недопуск газовиков в квартиры

В Самаре рассматривают возможность введения штрафов для жильцов, которые не позволяют специалистам по газовому оборудованию попасть в свои квартиры.

Как сообщил глава городского департамента хозяйства Алексей Старостин, с начала 2026 года от угарного газа пострадали 16 горожан, среди них есть погибшие. Основной причиной трагедий специалисты называют неисправность или неправильную эксплуатацию бытовых газовых приборов.

Особое внимание эксперты уделили особенностям старых домов, в частности «хрущёвок». Из-за небольшой площади кухонь и переделок, связанных с ремонтом, жильцы нередко нарушают систему вентиляции, устанавливают вытяжки, что может вызвать обратную тягу и попадание угарного газа в помещение, пишет Самара-АиФ.