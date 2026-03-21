Школьник из Самарской области попал в почетную книгу «Горячее сердце» за спасение ребенка

В марте 2026 года вышел новый том почетной книги «Горячее сердце». Издание традиционно рассказывает о детях и молодых людях, которые проявили неравнодушие и отвагу. В список вошли 217 лауреатов. Среди них оказался подросток из Самарской области.

История произошла 1 апреля прошлого года в селе Исаклы. Лев Верховцев с друзьями возвращался из школы. Проходя мимо водоема, школьники услышали крики. В воде в нескольких метрах от берега кто-то тонул. Лев, не раздумывая бросился в холодную воду.

Оказалось, что в пруду чуть не утонула маленькая девочка. Подросток добрался до малышки и вытащил ее за одежду на берег. В это время его одноклассники уже звонили в полицию и спасателям, пишет Обоз-инфо.