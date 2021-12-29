В Самаре молодой водитель перевернул машину в кювет, пострадали две женщины

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28 декаьря еще одно ДТП произошло в 20:30 в Красноярском районе. Молодой водитель 2001 года рождения, стаж вождения которого составляет менее года, двигался на автомобиле «Lada Priora» по автодороге подъезд к г. Самара со стороны г. Самары в сторону автодороги М5 "Урал".

По предварительной информации, водитель осуществил выезд на правую обочину по ходу своего движения, где не справился с управлением своего транспортного средства и допустил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием автомобиля. Пассажиры автомобиля: женщина 1969 и девушка 2003 годов рождения, самостоятельно обратились в медицинское учреждение.