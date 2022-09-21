В Самаре молодой водитель насмерть сбил женщину

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20 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 12 человек и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в 20:50 в Промышленном районе г. Самара. 27-летний водитель, находясь за рулем легкового автомобиля «Honda Civic», двигался по Заводскому шоссе в направлении проспекта Кирова. В пути следования, напротив дома 6 Совхозного переулка, совершил наезд на 59-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном для перехода месте. Женщина скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.