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В Самаре молодой человек свалился с капота автомобиля, на котором его катал друг

18 августа 2024 13:06
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С места ДТП пассажир госпитализирован.

17 августа на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек. У участников ДТП признаков  опьянения не обнаружены. Также сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 405 нарушений ПДД РФ, в том числе 15 за управление автомобилем с признаками опьянения, за нарушение требований к перевозке детей – 12.

Одно из ДТП произошло в Самаре  в 22:45. 

Водитель 2004 г.р. (водительский стаж 1 год), управляя автомобилем ВАЗ-21140, двигался по прилегающей территории ТЦ «Магнит», в районе дома № 270 «Г» по Московскому шоссе, допустил падение пассажира 2000 г.р., которого он перевозил на капоте автомобиля. С места ДТП пассажир госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: ДТП Самара

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