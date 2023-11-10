В Самаре мастера ТТУ осудили за смерть рабочего

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Самарским районным судом г. Самары осуждена мастер участка тяговой подстанции за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе судебного следствия установлено, что мастер участка тяговой подстанции службы энергохозяйства МП г.о. Самара «ТТУ», ответственная за охрану труда при производстве работ на тяговой подстанции, не приняла мер по исполнению плана профилактических и капитальных ремонтов и восстановлению оборудования и кабелей на производстве, а также соблюдению безопасного режима выполнения работ.

В результате нарушения требований охраны труда в процессе выполнения ремонтных работ механического привода шинного разъединителя агрегата тяговой подстанции произошло поражение работника электрическим током, от которого наступила его смерть.

Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимой наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка осужденной 5% в доход государства, сообщает облпрокуратура.