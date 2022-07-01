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В Самаре массовое ДТП с автобусом спровоцировало пробку на Московском шоссе

1 июля 2022 09:23
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В Самаре массовое ДТП с автобусом спровоцировало пробку на Московском шоссе

 В Самаре в четверг, 30 июня, на Московском шоссе образовалась огромная пробка. Причиной затора стала авария с участием двух легковых автомобилей и автобуса.  

Видео ДТП очевидцы прислали в редакцию ГТРК «Самара». На кадрах запечатлены результаты сильного столкновения. На них видно, что у одной из легковых машин полностью искорёжен багажник, а около второго автомобиля на земле лежат куски стекла. Что именно стало причиной ДТП и кто виноват на данный момент не известно.

В итоге транспортные средства заняли больше половины дороги по направлению «из города», что привело к образованию гигантского затора. На сервисе «Яндекс. Пробки» (20 часов 46 минут) Московское шоссе окрасились в красный и бардовый цвета.

 

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