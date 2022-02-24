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В Самаре легковушка устроила помеху автобусу, упала и пострадала пассажирка

24 февраля 2022 11:41
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В Самаре легковушка устроила помеху автобусу, упала и пострадала пассажирка

23 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадал 1 человек. 

ДТП произошло в 14:10 в Октябрьском районе Самары. Водитель неустановленного автомобиля, выезжая с второстепенной дороги, напротив стр. 27Е по Московскому шоссе не уступил дорогу и создал помеху в движении автобусу «МАЗ206085», следовавшему по маршруту №67 под управлением водителя 1980 года рождения (с февраля прошлого года к административной ответственности привлекался 1 раз). При торможении автобуса произошло падение женщины-пассажира 1963 года рождения, которая стояла в передней части автобуса и не держалась за поручень. Пострадавшая пассажирка госпитализирована в медицинское учреждение. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся.

Теги: ДТП

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