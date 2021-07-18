В Самаре легковушка сбила женщину на самокате

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17 июля на территории региона зарегистрировано 13 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 15-00 час. в Самаре. 54-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Avensis», не выбрав предусмотренную ПДД скорость движения, в районе д. 110 по ул. Ново-Садовая, допустил наезд на пешехода. 47-летняя женщина переезжала проезжую часть ул. Ново-Садовой на самокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшей, после обследования, медиками назначено амбулаторное лечение.