В Самаре Lada Granta сбила ребенка около перекрестка

189

29 октября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло около 18.00 в Самаре. Мужчина 1957 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, выполняя маневр левого поворота с улицы Революционная на улицу Аэродромная в сторону улицы Авроры, напротив дома 13 по улице Аэродромная, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – мальчика 2010 года рождения, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшего пешехода бригада скорой помощи доставила в ближайшее медицинское учреждение, он госпитализирован.