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В Самаре кондуктора автобуса заподозрили в недобросовестной работе

10 января 2022 13:59
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В Самаре кондуктора автобуса заподозрили в недобросовестной работе

Жительница Самары Юлия обратилась в "Твиттере" в адрес компании-перевозчика с жалобой на кондуктора 26-го автобуса. Она написала, что женщина не отдала билеты 15 пассажирам после того, как те оплатили проезд:

- Может, из-за таких недобросовестных кондукторов страдаем больше всего мы, которые часами стоим на остановках, что рейсы нерентабельны. И это происходит постоянно. Почему нет на рейсах контролёров? Когда же прекратится это безобразие? Наведите порядок.

На сообщение в социальной сети отреагировали представители самарского Дептранса, а затем и сотрудники "СамараАвтоГаза". Перевозчик сообщил, что информацию передали в контрольно-ревизионный отдел организации для проведения в дальнейшем проверки на указанном маршруте, пишет Сова.

Теги: Городской транспорт

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