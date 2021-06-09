В Самаре КАМАЗ врезался в Лада Гранта, трое пострадали

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8 июня на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 09:30 в Самаре. Водитель 1964 года рождения, управляя грузовиком «КАМАЗ», следовал по ул. Свободы со стороны ул. Воронежской в направлении ул. Ново-Вокзальной. на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог ул. Свободы и ул. Калинина не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением девушки 1992 года рождения. В результате ДТП пострадали 3 человека из машины «Лада Гранта»: девушка-водитель, несовершеннолетняя девочка 2021 года рождения и женщина 1964 года рождения, всем им было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.