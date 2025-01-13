В Самаре из-за утечки на трубопроводе теплоснабжения 91 жилой дом остался без отопления

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Утечку на трубопроводе теплоснабжения произошла в понедельник в Железнодорожном районе города. Вернуть основное отопление планируют в 21:00, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Информация о происшествии поступила в ведомства 13 января в 11:55. На улице Аэродромной, 16, заметили утечку на трубопроводе теплоснабжения диаметром 700 миллиметров.

Сейчас по временной схеме отапливают 91 жилой дом и девять соцобъектов.

«Ориентировочное время восстановления теплоснабжения потребителей по штатной схеме - в 21:00 13 января», - уточнили в региональном ГУ МЧС, пишет МК.