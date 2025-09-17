В Самаре искали незаконных мигрантов, один пытался убежать

129

В рамках работы по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства полицейские посетили одно из предприятий, расположенных на территории Промышленного района города Самары. Сотрудники органов внутренних дел проверили несколько десятков граждан, осуществляющих трудовую деятельность на предприятии. С каждым из них проведена индивидуальная беседа о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

По итогам проверки полицейскими выявлены двое иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность. Один из мужчин попытался скрыться от полицейских. Он выбежал из помещения и проследовал к выходу из предприятия, но его задержал сотрудник полиции. В ходе опроса нарушитель сказал, что не остановился по требованию полиции из-за того, что очень испугался. Задержанный пояснил, что трудится рабочим, осуществляет подготовку забора к покраске.

Двоих правонарушителей, оказавшихся гражданами одной из стран ближнего зарубежья, без трудового патента, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении мужчин составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». В настоящее время, решается вопрос о привлечении к административной ответственности в порядке ст. 18.15 КоАП РФ недобросовестного работодателя, привлекшего к незаконной трудовой деятельности иностранных граждан.

Работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации на территории региона продолжается. Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по единому номеру вызова экстренных служб - 112.