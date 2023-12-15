В Самаре ищут водителя, который сбил подростка

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Сотрудниками полиции в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения о поступлении молодого человека, 2006 года рождения с травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия, установлено, что 14.12.2023 года примерно в 17:30 напротив дома 2 по ул. Молодежной в городе Самара водитель, управляя автомобилем (предположительно легковым, марки Nissan, тёмного цвета) совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель отвез несовершеннолетнего домой и скрылся.



Несовершеннолетний самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где после обследования ему назначено стационарное лечение.

Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре по телефону: 8(846) 921 78 78, 8 927 606 73 40 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Самара, ул. Александра Матросова, 153А, кабинет 7.



Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлёкшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ.