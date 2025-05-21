В Самаре ищут владельца грузовика, который незаконно сбрасывал строительные отходы в лесопарке «Дубки».

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Свалку на территории природного памятника регионального значения «Древостой дуба естественного происхождения» 12 мая 2025 года обнаружили местные жители. Они выложили фото в соцсетях. Эту тему обсудили на совещании регионального правительства 20 мая.

По словам министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артема Ефимова, 13 мая госинспекторы выезжали на место и подтвердили факт сброса отходов в лесопарке «Дубки». После этого был направлен запрос в МВД – чтобы полицейские установили владельца грузовика, с которого сбрасывали мусор. Если это физическое лицо, то его ждет штраф в четыре тысячи рублей, если юридическое, то до 500 тысяч. При этом с виновника взыщут причиненный ущерб.

Личность того, кто незаконно сбрасывал отходы в лесопарке, планируют установить до конца этой недели. Строительный мусор с территории памятника природы будет вывезен. Этим вопросом совместно займутся Минприроды региона и городская администрация, пишет Самара-КП.