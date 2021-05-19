В Самаре ищут родителей младенца-подкидыша

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9 апреля 2021 года примерно в 7 часов 30 минут в арке между домами № 133 и 135 по улице Победы в Кировском районе города Самары, был найден мальчик примерно двухнедельного возраста. Ребенок был завернут в джинсовую куртку синего цвета с длинным рукавом, майку фиолетового цвета и розовую пеленку. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственное управление просит оказать помощь в розыске возможных очевидцев и лиц, причастных к совершению указанного преступления. В случае наличия информации просьба указанного преступления. В случае наличия информации просьба сообщить по телефону: 8 937 235 75 55.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).