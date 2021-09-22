В Самаре иномарка сбила ребенка

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Еще одно ДТП 21 сентября произошло в 18:30 в Самаре.

Водитель 1966 года рождения, который в течение года привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 22 раза, двигался на автомобиле «Nissan» по ул. Вологодской со стороны ул. Трубной в направлении ул. Боровой. По предварительной информации, водитель не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, вследствие чего допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2005 года рождения. В результате ДТП пострадавшего ребенка доставили в ближайшее медицинское учреждение, где ему было назначено амбулаторное лечение.