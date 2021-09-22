Я нашел ошибку
Главные новости:
МЕГА Самара запустила «Экомарафон»
МЕГА Самара запустила «Экомарафон»
В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению
В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению
Состоялась защита стратегии развития СамГМУ на конкурсе «Приоритет 2030»
Состоялась защита стратегии развития СамГМУ на конкурсе «Приоритет 2030»
В Самаре иномарка сбила ребенка
В Самаре иномарка сбила ребенка
В Тольятти столкнулись два КАМАЗа
В Тольятти столкнулись два КАМАЗа
Лечение рака щитовидной железы 4 стадии за рубежом
Россия в 2022 году выделит на здравоохранение 1,2 триллиона рублей
Россия в 2022 году выделит на здравоохранение 1,2 триллиона рублей
Сбер возглавил рейтинг самых инновационных банков России
Сбер возглавил рейтинг самых инновационных банков России
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.21
-0.12
EUR 85.86
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре состоится выставка картин «Души Цвета Покажем»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре иномарка сбила ребенка

22 сентября 2021 11:46
74
В Самаре иномарка сбила ребенка

Еще одно ДТП 21 сентября произошло в 18:30 в Самаре.

Водитель 1966 года рождения, который в течение года привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 22 раза, двигался на автомобиле «Nissan» по ул. Вологодской со стороны ул. Трубной в направлении ул. Боровой. По предварительной информации, водитель не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, вследствие чего допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2005 года рождения. В результате ДТП пострадавшего ребенка доставили в ближайшее медицинское учреждение, где ему было назначено амбулаторное лечение. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению
22 сентября 2021  11:57
В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению
42
в Самаре показатель ввода тепла в детских садах и школах достиг 90%
22 сентября 2021  10:54
В Самаре показатель ввода тепла в детских садах и школах достиг 90%
134
За последние сутки выявлено 524 новых случая. За 37 неделю отмечается рост заболеваемости в разных возрастных группах.
21 сентября 2021  19:31
Оперативный штаб: в Самарской области будут усилены ограничительные меры из-за COVID-19
723
В Самаре студенты создали стихийный мемориал в память о погибших в Перми
21 сентября 2021  14:00
В Самаре студенты создали стихийный мемориал в память о погибших в Перми
496
Самарский проект благоустройства родника вошел в шорт-лист 25 лучших практик в России
21 сентября 2021  13:31
Самарский проект благоустройства родника вошел в шорт-лист 25 лучших практик в России
474
Весь список