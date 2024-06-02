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В Самаре горел девятиэтажный дом на ул. Воронежской
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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре горел девятиэтажный дом на ул. Воронежской

2 июня 2024 21:27
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В Самаре горел девятиэтажный дом на ул. Воронежской

В воскресенье, 2 июня, в Самаре вспыхнул пожар в многоквартирном доме на пересечении улиц Воронежской и Ставропольской. Фото и видео ЧП очевидцы разместили в социальных сетях.

На кадрах видно, что вспыхнула одна из квартир в 9-этажном доме. Из окон валят мощные клубы дыма. По всей видимости съемка была сделана в первые мгновения после возгорания, так как сотрудников МЧС у здания еще не заметно. В комментариях утверждается, что все происходит недалеко от парка Молодежный областной столицы. Вызов на пульт служб экстренного реагирования поступил в 11:31.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что пожар начался в многоквартирном доме №51 на улице Воронежской. Горели домашние вещи на площади 15 м². Из соседних квартир эвакуировали четверых жильцов. О ликвидации объявлено в 11:52, пишет ГТРК-Самара.

"Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлекались 16 человек и 5 единиц техники", - отчитались в региональном управлении МЧС.

Теги: Пожар

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