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В Самаре ГАЗ сбил несовершеннолетнего мотоциклиста

11 апреля 2023 12:27
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В Самаре ГАЗ сбил несовершеннолетнего мотоциклиста

10 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 16:15 час. в Кировском районе г. Самара.  35-летний водитель, находясь за рулем автомашины «САЗ ГАЗ 3507», двигался по ул. Тополей. В пути следования, напротив дома № 173 «А», при выполнении маневра поворота налево, на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу не зарегистрированному мотоциклу марки «AVANTIS» под управлением 16-летнего подростка, который двигался со встречного направления прямо на разрешающий сигнал светофора. С места происшествия подросток госпитализирован.

Теги: ДТП

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