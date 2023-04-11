В Самаре ГАЗ сбил несовершеннолетнего мотоциклиста

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10 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 16:15 час. в Кировском районе г. Самара. 35-летний водитель, находясь за рулем автомашины «САЗ ГАЗ 3507», двигался по ул. Тополей. В пути следования, напротив дома № 173 «А», при выполнении маневра поворота налево, на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу не зарегистрированному мотоциклу марки «AVANTIS» под управлением 16-летнего подростка, который двигался со встречного направления прямо на разрешающий сигнал светофора. С места происшествия подросток госпитализирован.