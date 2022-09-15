В Самаре ехавшая фура загорелась на Заводском шоссе

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Утро четверга, 15 сентября, в Самаре выдалось не только пасмурным, но и довольно дымным. По крайней мере на Заводском шоссе, где случился необычный дорожно-транспортный пожар. Кадры с места ЧП появились в социальных сетях.

В кадре видно, что огнем охвачена водительская кабина большегрузной машины. Из-за пожара с трудом удается разглядеть очертания фуры. Над местом возгорания валит густой черный дым.

В ГУ МЧС по Самарской области информацию о возгорании подтвердили. По официальным данным, в движении загорелся грузовик МАN. К счастью, никто не погиб и не пострадал. В тушении участвовали 2 единицы техники и 6 человек. В 08:15 была объявлена ликвидация пожара, пишет ГТРК Самара.

Фото: ДТП 163 Самара/vk.com