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В Самаре ехавшая фура загорелась на Заводском шоссе

15 сентября 2022 11:59
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В Самаре ехавшая фура загорелась на Заводском шоссе

Утро четверга, 15 сентября, в Самаре выдалось не только пасмурным, но и довольно дымным. По крайней мере на Заводском шоссе, где случился необычный дорожно-транспортный пожар. Кадры с места ЧП появились в социальных сетях.

В кадре видно, что огнем охвачена водительская кабина большегрузной машины. Из-за пожара с трудом удается разглядеть очертания фуры. Над местом возгорания валит густой черный дым. 

В ГУ МЧС по Самарской области информацию о возгорании подтвердили. По официальным данным, в движении загорелся грузовик МАN. К счастью, никто не погиб и не пострадал. В тушении участвовали 2 единицы техники и 6 человек. В 08:15 была объявлена ликвидация пожара, пишет ГТРК Самара.

Фото: ДТП 163 Самара/vk.com

Теги: Пожар

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