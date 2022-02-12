В Самаре двое подростков вышли на лед, один провалился

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Трагедией чуть не обернулась прогулка двух самарских подростков по Волге. 10 февраля 13-летние школьники вышли на лёд в районе городской набережной. Не заметив трещины от полыньи, один ребёнок провалился с головой.



Подробности происшествия сообщила начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Алла Нечесова:



- Двое мальчиков гуляли по ледяным торосам, они видели полынью. Но была плохая погода. Снег, шквалистый ветер. Пасмурно очень. Мальчишки не заметили, что трещины занесены снегом и один из них провалился с головой. Когда он всё описывал, то очень сумбурно говорил. Ребенок пережил ужас.



К счастью, что-то помогло его другу не растеряться. Он схватил тонущего за локти и помог выползти на лёд.



- Но самое страшное, что они бежали не разбирая пути. Почему? Потому что ужас и страх смертельный. Они действительно, можно сказать, прикоснулись к смерти, - объясняет ситуацию Алла Нечесова.



В этот момент их увидел прохожий – молодой парень. Он отвёл детей в ближайшую клинику, откуда уже вызвали скорую. Госпитализации не потребовалось.



В ходе разговора с подростками сотрудники полиции выяснили, что уже вторую зиму эти ребята гуляют по Волге, сообщает Самара Город | Новости Самары.



- У мальчика, который провалился под лед, была мечта – нырнуть в прорубь, но явно не при таких обстоятельствах. А ведь родители даже не знали, где ребята время проводят, - рассказала Алла Нечесова.