В Самаре двое ехавших на мотоцикле пострадали в ДТП

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28 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в 11:40 в Железнодорожном районе города Самара. Водитель – женщина 1979 г.р., управляя автомобилем SsangYong Kyron, напротив д. 25 по ул. Структурная, совершила столкновение с мотоциклом Yamaha V-Max, под управлением водителя 1982 г.р., который двигался в попутном направлении, после чего мотоцикл Ямаха отбросило на припаркованный автомобиль BMW X6 (водителя и пассажиров в салоне не было).

В результате ДТП водитель мотоцикла и его пассажирка 1981 г.р. госпитализированы.