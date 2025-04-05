В Самаре две девочки пострадали в ДТП на улице Ново-Садовой

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Утром 5 апреля на улице Ново-Садовой в Самаре произошла авария, в которой пострадали два ребенка. Мужчина 1982 года рождения за рулем Toyota Camry ехал в сторону проспекта Масленникова. В какой-то момент водителю стало плохо, и он потерял сознание.

— После этого неуправляемый автомобиль наехал на дерево, — рассказали о подробностях аварии в ГУ МВД России по Самарской области.

В машине находились два ребенка – девочки двух и 11 лет. После столкновения на место аварии приехала их мама. В ее присутствии дети обратились к медикам. Обстоятельства этой аварии выясняют сотрудники полиции, пишет Самара-КП.