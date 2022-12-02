В Самаре дважды оштрафовали МП «Благоустройство»

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Антимонопольный орган рассмотрел дело в отношении МП «Благоустройство». Причиной стало сразу два контракта, которые предприятие заключило в начале 2022 года.

— МП «Благоустройство» заключило договоры с ООО «ДСК 163», ООО «Глобал-Авто» на поставку товара и оказание транспортных услуг. Общества выполнили все свои обязательства перед предприятием. Однако оплату за свою работу в установленные сроки они не получили, — сообщили в Самарском управлении антимонопольной службы.

В результате на МП «Благоустройство» наложили сразу два штрафа по 50 тысяч рублей. Их в свою очередь уже оплатили, пишет 63.ру.