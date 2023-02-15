В Самаре девочку забрали от наркоманов

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В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает - она находится в одном из реабилитационных центров города.

В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области выявлена публикация о том, что жители одной из квартир Промышленного района областного центра, имеющие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, причастны к незаконному обороту наркотиков. Данная информация незамедлительно передана сотрудникам территориального отдела полиции.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре провели проверку по информации. Полицейские установили личности и опросили фигурантов публикации, их родственников и соседей, провели осмотр местожительства и собрали характеризующие материалы.

Установлено, что 45-летняя мать несовершеннолетней девочки в 2013 и 2021 годах была осуждена за незаконный оборот наркотиков, состоит на учете в наркологическом диспансере. Ее сожитель 1986 года рождения - судим за разбой и хранение наркотиков, состоит на учете, как лицо, обязанное судом пройти лечение от наркомании.

В ходе проведенного в установленном порядке обследования квартиры, где проживает семья, и исследования их одежды запрещенных к свободному гражданскому обороту веществ не обнаружено. Мужчина и женщина прошли медицинское освидетельствование, у них обнаружены клинические признаки, позволяющие предположить состояние опьянения. В настоящее время проводится исследование биологического материала, по результатам которого полицейскими будет принято процессуальное решение.

Сотрудниками ПДН в отношении матери ребенка 2011 года рождения собран административный материал. Женщина поставлена на учет в ПДН отдела полиции по Промышленному району УМВД России по г. Самаре.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних пообщались с девочкой и оказали ей всю необходимую помощь. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает - она находится в одном из реабилитационных центров города.

Согласно полученным данным, сообщений и заявлений от жителей города по месту жительства проверяемой семьи не поступало. Факты сбыта наркотических веществ из квартиры самарцев не подтвердились.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.

Во избежание случаев насилия в отношении детей сотрудники полиции призывают граждан не быть равнодушными. Если вам стало известно, что ребенок подвергается насилию со стороны родителей, либо в семье, в которой проживают несовершеннолетние дети, употребляют алкоголь, постоянно собираются посторонние люди, устраивают драки, скандалы, сообщите об этом в дежурную часть ближайшего отделения полиции, на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22; 8(846) 278-22-23 (102 – с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи) или на официальный интернет-сайт 63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».