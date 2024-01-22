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В Самаре девочку-подростка насмерть сбил поезд

22 января 2024 10:58
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В Самаре девочку-подростка насмерть сбил поезд

В Самаре на железной дороге произошла трагедия. Погибла девочка-подросток.

— Вечером 21 января на 1108-м км железнодорожной станции Стахановская электропоезд 7737 смертельно травмировал несовершеннолетнюю 2007 года рождения. Девушка переходила пути в капюшоне на запрещенный сигнал светофора. Дождавшись, когда пройдет один поезд, она вышла на пути и не заметила второй состав. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства, которые привели к трагедии. Следователи уже осмотрели место происшествия и подвижной состав, допросили членов локомотивной бригады, пишет 63.ру.

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