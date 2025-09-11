В Самаре девочка упала со спортивного объекта на площади Куйбышева

145

ЧП произошло в субботу, 6 сентября.

С площади Куйбышева гулявшую третьеклассницу увезли на скорой. Как рассказывает мама ребенка, тренера у полосы препятствий не было, поэтому детей и выполнение техники безопасности никто не контролировал:

- Сейчас состояние дочки нормальное, она ходит, но побаливает спина. По словам врача, ближайший месяц она проведет без физкультуры и бассейна. По сути, она неудачно упала, когда спрыгивала с конструкции и приземлилась не на ноги, а на спину, позвоночник и копчик. Батутов там не было, лежала только клеенка поверх асфальта. От удара дочка на 2 минуты упала в обморок, - рассказала sovainfo.ru мама девочки, Екатерина.

При этом тренер на площадке все-таки есть, только работает он в определенные часы. Время ежедневно анонсирует городская администрация.