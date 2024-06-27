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В Самаре автомобилистка врезалась в бордюр и столб

27 июня 2024 12:55
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В Самаре автомобилистка врезалась в бордюр и столб

26 июня зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в Кировском районе Самары. В 07-47 час., 71-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем ВАЗ 1111 двигалась по дублеру ул. Московское шоссе в направлении Волжского шоссе.  В пути следования возле дома № 2 не справилась с рулевым управлением и допустила наезд на препятствие в виде бордюрного камня, расположенного слева по  ходу движения транспортного средства, с последующим наездом на световую опору. С места ДТП водитель доставлена в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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