В Самаре автомобилистка врезалась в бордюр и столб

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26 июня зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в Кировском районе Самары. В 07-47 час., 71-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем ВАЗ 1111 двигалась по дублеру ул. Московское шоссе в направлении Волжского шоссе. В пути следования возле дома № 2 не справилась с рулевым управлением и допустила наезд на препятствие в виде бордюрного камня, расположенного слева по ходу движения транспортного средства, с последующим наездом на световую опору. С места ДТП водитель доставлена в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение.