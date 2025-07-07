В Самаре автомобилистка столкнулась с мотоциклистом

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Еще одно дорожно-транспортное происшествие 6 июля произошло в 17:15 час. в Самаре, в Красноглинском районе. 46-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Lada Granta, двигалась по ул. Мира в направлении ул. Маршала Василевского. В пути следования, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, напротив д. 14/1 по ул. Мира, при выполнении маневра порота налево, не убедилась в безопасности выполняемого маневра, не уступила дорогу и совершила столкновение с мотоциклом Honda GBR 600, под управлением 41-летнего водителя, который двигался в попутном направлении без изменения направления движения. В итоге мотоциклист госпитализирован.