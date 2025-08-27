В Самаре автомобилистка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде

139

26 августа на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.

В Железнодорожном районе Самары в 20:35 36-летняя женщина, управляя автомобилем Ford Focus, двигалась по улице Льва Толстого со стороны улицы Братьев Коростелевых в направлении улицы Агибалова. В пути следования возле дома №123 водитель на нерегулируемом пешеходном переходе допустила наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. С места ДТП госпитализирован велосипедист. Материалы о ДТП направлены в комиссию по делам несовершеннолетних администрации района.