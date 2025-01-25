В Самаре арестовали мужчин, которые напали на депутата с ножами

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20 января возле общежития на Заводском шоссе, 66 в Самаре произошло нападение на местного депутата Кировского райсовета Сергея Турусина и его знакомую. Девушка стала свидетельницей, как трое мужчин избивают ее соседа, и вызвала скорую, а те – полицию. Это не понравилось разгоряченным мужчинам, и они стали угрожать неудобной свидетельнице. На помощь подруге приехал депутат Турусов, которого встретили с кухонными ножами, пишет Самара-КП.

Ситуацией заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин, он потребовал доклад от самарских следователей, чтобы обратить внимание на разгоревшееся в соцсетях обсуждение сложившейся ситуации. Как оказалось, не все граждане довольны квалификацией обвинения, которое было предъявлено только двум участникам из целой толпы мужчин кавказский национальности.

В сети появилось мнение и второй стороны конфликта. Там уверяют, что депутат первый начал проявлять агрессию, достал пистолет и начал стрелять. Что касается изначального конфликта с соседом, свидетельницей которого стала подруга самарского депутата, то, по словам участников разборок, никакой драки не было – мужчины просто разговаривали на повышенных тонах.

Как все было на самом деле и кто в этой ситуации был не прав, разберется следствие. СУ СКР по Самарской области изначально завели дело по статье о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Уже на избрании мер пресечения для двух мужчин были добавлены статьи об угрозе убийством и умышленном повреждении чужого имущества.

Однако история к этому времени уже вызвала резонанс в обществе. В социальных сетях начали высказывать неудовлетворенность работой следователей. Пользователи высказали мнение о необходимости более тяжкой квалификации содеянного. Кроме того, не все участники конфликта были установлены и привлечены к ответственности.

- Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя СУ по Самарской области Воеводину А.В. доложить по доводам публикации и о результатах проведенного к настоящему времени расследования, - сообщили в Следкоме.