В Самаре 74-летний водитель сбил пешехода на «зебре»

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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия в Промышленном районе областной столицы. Там напротив дома № 317а на Ново-Садовой иномарка наехала на 64-летнего пешехода.

— Всё произошло в пятницу, 9 декабря. 74-летний водитель Subaru сбил пешехода. Последний переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в полиции.

Пешеходу потребовалась помощь медиков. Он был госпитализирован в одну из самарских больниц, пишет 63.ру.