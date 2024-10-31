В Самаре 62 человек эвакуировали из ТРЦ «МегаСити» из-за пожара на подземной парковке

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В четверг, 31 октября 2024 года, рано утром в Октябрьском районе Самары произошел пожар в ТРЦ «МегаСити». На улице Ново-Садовой, 160М вспыхнуло содержимое вентиляционного канала на подземной парковке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 08:33. Прибывшие подразделения выяснили, что горели пыле-масляные отложения в вентиляционном канале на парковке. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра, — рассказали в пресс-службе.

Из здания в целях безопасности эвакуировали 62 человек. Пожар удалось локализовать в 09:06, а полная ликвидация была объявлена в 09:07. На месте происшествия работали восемь единиц техники и 27 человек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, пишет Самара-КП.