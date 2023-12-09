В Самаре 20-летний водитель сбил пешехода

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8 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 2 человека.

Одно из ДТП произошло в 07:20 в Железнодорожном районе Самары. 20-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Renault Logan, двигался по ул. Пятигорская в направлении ул. Тухачевского. В пути следования возле дома № 11 в нарушении требования п.14.1 ПДД РФ совершил наезд на 45-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП пешеход госпитализирован.