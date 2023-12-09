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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре 20-летний водитель сбил пешехода

9 декабря 2023 12:30
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В Самаре 20-летний водитель сбил пешехода

8 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 2 человека.  

Одно из ДТП произошло в 07:20 в Железнодорожном районе Самары. 20-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Renault Logan, двигался по ул. Пятигорская в направлении ул. Тухачевского. В пути следования возле дома № 11 в нарушении требования п.14.1 ПДД РФ совершил наезд на 45-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.  С места ДТП пешеход госпитализирован.

Теги: ДТП

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