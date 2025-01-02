В Самаре 2 января на пожаре погибла женщина, трех человек спасли

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Горела квартира на третьем этаже пятиэтажки в Железнодорожном районе.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, вызов на пожар по адресу Мориса Тореза, 31 поступил в 08:23 сегодня, 2 января.

Незамедлительно прибывшие на место пожара подразделения обнаружили, что горит квартира на третьем этаже. «На место происшествия направлены ближайшие автопатрули, выехала следственно-оперативная группа и ответственный от руководства Управления МВД России по городу Самаре», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Площадь пожара составила всего 15 метров, 32 специалиста и восемь единиц техники справились с ним быстро. Уже в 09:08 пожар был ликвидирован, однако без жертв не обошлось.

Погибла 81-летняя женщина, а 24 летний мужчина, проживающий в соседней квартире, пострадал. Ему потребовалась госпитализация из-за отравления продуктами горения.

Пожарные спасли трех человек, еще 10 жителей дома эвакуировали.

Причины трагедии еще предстоит установить, пишет Обоз.инфо.