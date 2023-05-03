В Самаре 11-летнего мальчика завалило трубами

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19 марта 2023 года в вечернее время около одного из домов, расположенных по улице Пугачевский тракт в Куйбышевском районе города Самары, произошло падение складированных полимерных труб, в результате которого 11-летнему мальчику, проникшему к месту складирования строительных материалов из-за отсутствия ограждения, был причинен тяжкий вред здоровью. По версии следствия, происшествие произошло в связи с нарушениями требований техники безопасности сотрудниками организации, выполняющей проектирование и монтаж инженерных систем для городского жилищно-коммунального хозяйства.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает СУ СК.